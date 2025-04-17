Пополнить баланс STEAM в России

Через какое время будет пополнен баланс?

Средства будут зачислены на ваш счет немедленно после завершения платежа. В редких случаях могут возникнуть небольшие задержки, обычно не превышающие нескольких минут.

Если же задержка окажется длительной, пожалуйста, свяжитесь с нашей Технической поддержкой для выяснения обстоятельств.